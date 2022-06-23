Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi'nde yaptırımları ve ABD'yi hedef aldı Açıklaması - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi'nde yaptırımları ve ABD'yi hedef aldı Açıklaması

23.06.2022 19:49
Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi'nde yaptırımları ve ABD'yi hedef aldı Açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'nde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ve ABD'nin hegemonya politikasını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'nde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ve ABD'nin hegemonya politikasını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi yapılan 14. BRICS Liderler Zirvesi'ne Şi'nin yanı sıra, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ve Güney Afrika Devlet Başkanı H.E. Cyrill Ramaphosa katıldı.

Şi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Dünyayı tek taraflı yaptırımlara, yaptırımların istismar edilmesine, hegemonya politikası etrafında küçük çıkar halkaları oluşturulmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

BRICS grubunun yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler olarak sorumlu davranarak dünyaya olumlu, istikrarlı ve yapıcı bir güç getirmesi gerektiğini belirten Şi, Soğuk Savaş zihniyetinin ve bloklar arası cepheleşmenin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasında zirvenin insanlığın geleceği açısından kritik bir dönemeçte düzenlediğine dikkati çeken Şi, "Ekonomik toparlanma için güçlerimizi birleştirmeli, makro politikalardaki eş güdümümüzü artırmalı, sanayi ve tedarik zincirlerini güvenli ve akışkan hale getirmeli ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Şi'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu grubun toplantısını, ABD ve müttefiklerine karşı birliğin ifadesi, ekonomik ve siyasi nüfuzunu sergilediği bir platform olarak kullanmaya çalışması dikkati çekti.

Şi, dün zirve kapsamında düzenlenen iş forumunda yaptığı konuşmada da Rusya'ya yönelik yaptırımları ve ABD'nin bu konudaki tutumunu şu sözlerle eleştirmişti:

"Yaptırımların iki ucu sivri kılıç olduğu ve bumerang etkisiyle uygulayanlara zarar verdiği çok defa kanıtlanmıştır. Uluslararası maliye ve para sistemlerindeki hakimiyetini, küresel ekonomiyi siyasileştirmeye, kendileri için kaldıraç ve silah olarak kullanmaya çalışanlar, sonunda kendilerine ve diğerlerine zarar verecek, tüm dünyaya felaket getirecektir."

Rusya'yı hedef alan finansal yaptırımlar

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD, İngiltere, Kanada, AB ve diğer Batı müttefikleri, Moskova yönetimini hedef alan ticari ve finansal yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Yaptırımlar kapsamında çok sayıda kurumun ve Rus yönetime yakın ismin varlıklarına tedbir getirilirken Rusya bankalar arası uluslararası para transferlerinin yapıldığı SWIFT sisteminden dışlanmıştı.

Çok sayıda Batılı ülke, Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri durdurmuş, Moskova yönetiminin rezervlerin büyük bölümüne erişimi kesilmişti.

BRICS ülkeleri ve Ukrayna krizi

Rus petrol ve doğal gazının önemli alıcısı konumundaki Çin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "işgal", "saldırı" sözcükleri ile "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmıştı.

Hindistan da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırımlarla karşılaşan Moskova yönetiminden indirimli fiyatla büyük miktarda petrol satın almıştı.

BM Genel Kurulunun Rusya'nın eylemlerini kınayan karar tasarısını Brezilya desteklerken Çin, Hindistan ve Güney Afrika çekimser kalmıştı.

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Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi'nde yaptırımları ve ABD'yi hedef aldı Açıklaması - Son Dakika

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