Çin Devlet Başkanı Şi, Çin'in yabancı güçler karşısında "ezilen taraf" olmayacağını söyledi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in yabancı güçler karşısında "ezilen taraf" olmayacağını belirterek ülkesini zorlamaya çalışırlarsa bu güçlerin "kafalarını ezecekleri"ni söyledi.

BBC'nin haberine göre, Şi, iktidardaki Çin Komünist Partisinin yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yabancı güçlere meydan okudu.

Çin'in yabancı güçler karşısında "ezilen taraf" olmayacağını ifade eden Şi, eğer bu yabancı güçler ülkesini zorlamaya çalışırlarsa "kafalarını ezecekleri"ni vurguladı.

Şi, Pekin yönetiminin "kibirli vaazlara" müsaade etmeyeceğini söyledi.

Şi'nin tepkisi, ABD'nin Hong Kong'daki baskılar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili Çin'e yönelik eleştirilerine cevap olarak değerlendirildi.

ABD ve Çin ilişkileri, son dönemde ticaret ve salgın gibi konular nedeniyle oldukça kötüleşti.

Çin yönetimi, ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhrip gemisini Tayvan Boğazı'ndan geçirmesi üzerine Washington'ı bölgenin "en büyük risk yaratıcısı" olmakla suçlamıştı.