Çin Devlet Başkanı Şi: "Çin küresel ekonomiyle bütünleşmiş haldedir" - Son Dakika

KUALA Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz." dedi.

2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Çin Devlet Başkanı Şi, APEC'in dünya ekonomisi için önemi ve ülkesinin küresel ekonomiye katkılarına değindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlık tarihinde olağan dışı bir gelişme olduğuna dikkati çeken Şi, "Küresel ekonomi kendisini büyük bir gerilemenin içinde bulmuştur. Endüstri ve tedarik zincirleri aksamış ve yönetim, kalkınma ve güven alanındaki eksiklikler daha da artmıştır." şeklinde konuştu.

ABD'nin Çin politikalarına eleştiri

Şi, ABD'nin Çin ile ticari rekabetini isim vermeden eleştirerek, "Tek taraflılık, korumacılık, zorbalık ve ekonomik globalleşmeye karşı çıkmanın artması, dünya ekonomisindeki belirsizlik ve riskleri körüklemektedir." ifadesini kullandı.

Çin'in Kovid-19 sonrası ekonomik kalkınma için izleyeceği yol haritasına değinen Devlet Başkanı Şi, "Öncelikle iç pazarımızın taleplerini genişleterek ekonomik faaliyetlerin akışını temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikleri destekleyerek ekonomik büyümenin saiklerine fırsat vereceğiz. Son olarak da reformlara hız verip pazarımızı canlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Küresel ekonomiyle bütünleşme devam mesajı

Çin Devlet Başkanı, küresel piyasaya açıklığın, APEC üyeleri için tek ilerleme fırsatı olacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında ekonomik küreselleşme, geri çevrilemez bir eğilim haline gelmiştir. Hiçbir ülke, kapılarını kapatarak gelişemez. Çin, küresel ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz. Yeni kalkınma yaklaşımlarını destekleyen bir ülke olarak içe kapalı değil, dışa açık bir ulusal ve uluslararası ekonomik dolaşımı destekliyoruz."

Şi Cinping, bu yılki zirvenin bölge için yapıcı ve verimli sonuçlar getirmesini temenni ederek, üye ülkelerin müşterek kazanç sağlamak üzere ortaklıklarını artırması gerektiğini vurguladı.