Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'ülkesini bölme girişiminde bulunanların' bedenlerinin çiğneneceğini ve kemiklerinin kırılacağını' söyledi.



Hong Kong'da devam eden gösteriler ve Doğu Türkistan'daki toplama kampları nedeniyle Batılı ülkelerin yoğun eleştirilerine maruz kalan Çin, ülkeyi bölme girişimlerinin boşa çıkarılacağını bildirdi.