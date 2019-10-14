Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız
Son Dakika Dünya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız

50 dakika önce

Nepal'i ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini bölme girişiminde bulunanların bedenlerinin çiğneneceğini ve kemiklerinin kırılacağını söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'ülkesini bölme girişiminde bulunanların' bedenlerinin çiğneneceğini ve kemiklerinin kırılacağını' söyledi.


Hong Kong'da devam eden gösteriler ve Doğu Türkistan'daki toplama kampları nedeniyle Batılı ülkelerin yoğun eleştirilerine maruz kalan Çin, ülkeyi bölme girişimlerinin boşa çıkarılacağını bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57 
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