Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin'i bölmeye çalışanların bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız
50 dakika önce
Nepal'i ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini bölme girişiminde bulunanların bedenlerinin çiğneneceğini ve kemiklerinin kırılacağını söyledi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'ülkesini bölme girişiminde bulunanların' bedenlerinin çiğneneceğini ve kemiklerinin kırılacağını' söyledi.
Hong Kong'da devam eden gösteriler ve Doğu Türkistan'daki toplama kampları nedeniyle Batılı ülkelerin yoğun eleştirilerine maruz kalan Çin, ülkeyi bölme girişimlerinin boşa çıkarılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57
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