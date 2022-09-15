Çin ve Kırgızistan liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede Kırgız mevkidaşına, Kırgızistan'ın kalkınma yolunu bağımsız iradeyle belirlemesini, ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekledikleri, dış güçlerin ne bahaneyle olursa olsun Kırgızistan'ın iç işlerine karışmasına karşı çıkacakları mesajını verdi.

Çin'in Kırgızistan'ın daimi dostu ve güvenebileceği bir ortak olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin Orta ve Uzun-Dönemli Ekonomik ve Ticari İş Birliği Planı'nı uygulamaya geçirerek kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırması gerektiğini belirtti.

Şi, Çin'in Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin hızlandırılmasını ve daha fazla Çinli şirketin Kırgızistan'a yatırım yapmasını desteklediklerini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Caparov'un, görüşmede, iyi komşuluk, dostluk ve kapsamlı stratejik ortaklığa dayalı Kırgız-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin iki ülke halklarının çıkarına olduğunu ve Kırgızistan ile Çin arasında ikili iş birliğini engelleyecek çözülmemiş siyasi meseleler olmadığına dikkat çektiği aktarıldı.

Kırgız tarafının Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin uygulamasını hızlandırma konusundaki ilgisini dile getiren Caparov, "ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde bu proje üzerinde karşılıklı anlayış anlaşmasının imzalanmasının, Çin, Kırgız ve Özbek tarafları arasında daha sonraki pratik ortak eylemler için önemli bir temel oluşturacağına eminim." ifadelerini kullandı.