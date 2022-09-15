Çin ve Kırgızistan liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Kırgızistan liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

15.09.2022 11:16

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede Kırgız mevkidaşına, Kırgızistan'ın kalkınma yolunu bağımsız iradeyle belirlemesini, ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekledikleri, dış güçlerin ne bahaneyle olursa olsun Kırgızistan'ın iç işlerine karışmasına karşı çıkacakları mesajını verdi.

Çin'in Kırgızistan'ın daimi dostu ve güvenebileceği bir ortak olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin Orta ve Uzun-Dönemli Ekonomik ve Ticari İş Birliği Planı'nı uygulamaya geçirerek kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırması gerektiğini belirtti.

Şi, Çin'in Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin hızlandırılmasını ve daha fazla Çinli şirketin Kırgızistan'a yatırım yapmasını desteklediklerini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Caparov'un, görüşmede, iyi komşuluk, dostluk ve kapsamlı stratejik ortaklığa dayalı Kırgız-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin iki ülke halklarının çıkarına olduğunu ve Kırgızistan ile Çin arasında ikili iş birliğini engelleyecek çözülmemiş siyasi meseleler olmadığına dikkat çektiği aktarıldı.

Kırgız tarafının Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin uygulamasını hızlandırma konusundaki ilgisini dile getiren Caparov, "ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde bu proje üzerinde karşılıklı anlayış anlaşmasının imzalanmasının, Çin, Kırgız ve Özbek tarafları arasında daha sonraki pratik ortak eylemler için önemli bir temel oluşturacağına eminim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a geldi (2) SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a geldi (2) Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kırgızistan liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Kırgızistan liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement