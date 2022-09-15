Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

15.09.2022 15:10
Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Şi ve Mirziyoyev taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, ülkeler arasındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu amaçla, iki bölge ülkesinin ilk forumunun bu yıl sonuna kadar Özbekistan'da yapılması konusunda mutabakat kaldı.

Orta Asya bölgesinin kalkınması ve ulaşımı açısından stratejik öneme sahip "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolunun yapımına başlanması konusunda tarihi anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Mirziyoyev ve Şi, ayrıca Afganistan'da barış sürecini ve ekonomik kalkınmasını desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin ve "Orta Asya-Çin" mekanizması da dahil uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde bununla ilgili iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında yatırım iş birliği, madencilik, inşaat, ulusal haber ajansları ve iki ülke bölgeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele konularında 15 anlaşma imzalanırken, iki ülke liderleri ayrıca Özbekistan ile Çin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı. İki ülke arasında ayrıca ticari-ekonomi ve yatırım alanlarındaki iş birliğine ilişkin toplam değeri 15 milyar dolar olan ikili anlaşmalar imzalandı.

Görüşme sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mirziyoyev, "Bugün stratejik iş birliğimizi daha da geliştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiriye imza attık." dedi.

Şi de yeni dönemde kapsamlı iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydederek, "Çin tarafı, Çin-Özbek dostluğunun yeni bir sayfasını yazmaya hazır." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı önemli katkılarından dolayı Şi'ye "Üst Düzey Dostluk Nişanı"nı takdim etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı Çin Devlet Başkanı Şi, temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazır olduklarını söyledi Çin Devlet Başkanı Şi, temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazır olduklarını söyledi
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement