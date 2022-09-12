Kovid-19 salgının ilk aylarından beri yurt dışına çıkmayan Şi, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Çin Devlet Başkanı son resmi ziyaretini Ocak 2020'de Myanmar 'a yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'in davetleriyle bu iki ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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