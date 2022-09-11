Çin Devlet Başkanı Şi, İngiltere'de tahta çıkan Kral III. Charles'ı tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Kralı III. Charles'a, tahta çıkışı vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Kralı III. Charles'a, tahta çıkışı vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Şi, mesajında, bu yılın Çin ve İngiltere arasında büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Kral Charles ile iki ülke halkı arasında karşılıklı dostluk ve anlayışın, dostane alışverişlerin ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel meselelerdeki iletişimin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajı verdi. Çin Devlet Başkanı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'a başsağlığı mesajı iletmişti.

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