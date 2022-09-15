Çin Devlet Başkanı Şi Kazakistan'ın ardından Özbekistan'ı ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın ardından resmi ziyaret için Özbekistan'a gitti.

İlk ziyaretini Kazakistan'a yapan Şi, burada Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştükten Özbekistan'a geçti.

Kovid-19 salgının ilk aylarından beri yurt dışına çıkmayan Şi, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yabancı ülkeleri ziyaret ediyor. Şi Cinping, son resmi ziyaretini Ocak 2020'de Myanmar'a yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde Semerkant'a ulaşan Şi'yi havaalanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev karşıladı.

Şi, burada yaptığını konuşmada, Çin ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kalkınmanın motoru olduğunu, iki ülkeye ve halklarına sağladığı yararın yanında bölgenin istikrarına ve refahına da katkı sunduğunu belirtti.

Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şi, tüm taraflarla karşılıklı iş birliğinin derinleştirilmesi ve örgütün gelişiminin sürdürülmesi için birlikte çalışmaya, "Şanghay ruhunu ileri taşımaya" hazır olduğu mesajını verdi.

Şi, bugün ŞİÖ'nün Semerkant'taki Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede Şi Cinping, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğu liderlerle yüz yüze görüşmeler yapacak.