Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'ı ziyaret etti - Son Dakika Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'ı ziyaret etti

6 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kentine, salgının patlak vermesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'ı ziyaret etti, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kentine, salgının patlak vermesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi.


Cinping, şehir merkezinde ve hastanelerde incelemeler yaptı. Salgınla mücadele edebilmek için 10 günde inşa edilen hastaneyi de ziyaret eden devlet başkanı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Cinping ayrıca, haftalardır evlerinde karantina altında olan Vuhan halkını caddeden selamladı.

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Şi Cinping, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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