Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti

37 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53 
Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Kuzey Kore, Ekonomi
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