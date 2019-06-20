Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti
37 dakika önce
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore
'ye gitti. Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.
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