Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti

29.07.2022 15:39
Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu'yu görevine başlaması vesilesiyle kutladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu'yu görevine başlaması vesilesiyle kutladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, Vurobaravu'ya gönderdiği mesajında, Vanuatu'yu, Çin'in Pasifik'teki dost, ortak ve kardeş ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Çin-Vanuatu kapsamlı stratejik ortaklığının farklı alanlardaki iş birliği ile güçlendirilerek gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve eşgüdüme örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Şi, iki ilişkileri yeni ufuklara taşımak ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Devlet Başkanı Vurobaravu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin, ABD ve Asya-Pasifik'teki müttefikleri ile gerilimlerin ve rekabetin son dönemde artmasıyla Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye özel önem veriyor. Pekin'in Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması bu yönde atılan bir adım değerlendirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, mayıs ayı sonunda 8 ülkeyi kapsayan Pasifik ada ülkeleri turunda Vanuatu'yu da ziyaret etmişti.

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyir izledi Asya borsaları karışık seyir izledi Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı Xi, Çin-Abd İlişkilerinin Yanlış Algılanabileceği ve Çin'in Kalkınmasının Yanlış Yorumlanabileceği Konusunda Uyardı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, DOST Partisi, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement