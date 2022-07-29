Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

29.07.2022 19:50
Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmede, Çin'in Polonya'yı "Avrupa'da iş birliği için tercih ettiği ortak" olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasında yakın siyasi güveni geliştirmeyi ve kapsamlı stratejik iş birliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Şi, iki ülke arasında stratejik sinerjinin artırılması için Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında altyapı projelerinin ilerletilmesi, ekonomi, ticaret ve bağlantılılık konularında pratik iş birliğinin derinleştirilmesi, yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve diğer alanlarda yeni büyüme potansiyellerinin keşfedilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde Çin ile Avrupa arasındaki yük treni seferleri sayesinde Polonya'dan tarım ürünlerinin Çin'e ihraç edilmesi konusunda ciddi mesafe kaydedildiğine dikkati çeken Şi, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği (CEEC) kapsamında planlanan tarım ürünleri toptancı pazarının bir an önce hayata geçirilmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü Video: Hainan'daki Cıcpe'de Yüksek Teknolojili Ürünler Ön Plana Çıktı Video: Hainan'daki Cıcpe'de Yüksek Teknolojili Ürünler Ön Plana Çıktı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:50:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement