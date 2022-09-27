Şi, mesajında olayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'ya okul saldırısı dolayısıyla başsağlığı diledi - Son Dakika

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