Çin Devlet Başkanı Şi'den BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi'den BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik

15.05.2022 18:20
Çin Devlet Başkanı Şi'den BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

Şi, Al Nahyan'a gönderdiği mesajında, Çin ve BAE'nin diplomatik ilişkilerinin, kurulmasından bu yana derin ve çok yönlü olarak geliştiğini, iki ülkenin temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirine destek olduğunu ve pratik iş birliğinden verimli sonuçlar aldığını belirtti.

Çin-BAE ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Şi, yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed ile Pekin ve Abu Dabi arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı, iki ülkenin ve halklarının yararına derinleştirmeyi istediğini vurguladı.

Şi, dün, ağabeyi eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Al Nahyan'a taziye mesajı yollamıştı.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?

Muhammed bin Zayid, 7 emirlikten oluşan BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın oğullarından biri.

Abu Dabi'ye bağlı El-Ayn kentinde 11 Mart 1961'de doğan yeni Devlet Başkanı Al Nahyan, 18 yaşına kadar ilk, orta ve lise eğitimini El-Ayn ile Abu Dabi şehirlerinde tamamladı.

Bin Zayid, BAE'nin resmi kaynaklarına göre 1979'da İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun oldu. Orada özellikle zırhlı silahlar, helikopterler, taktiksel uçuş ve paraşütçülük konularında eğitim aldı.

Hem askeri hem sivil alanlarda çok sayıda görev üstlenen Bin Zayid, sırasıyla BAE hava kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkan yardımcısı, 1993'te ise genelkurmay başkanı olarak atandı.

Babasının güvenlik işleri danışmanlığını yapan bin Zayid, 2003'te Abu Dabi Veliaht Prensi Yardımcısı oldu. Babasının 2004'ün kasım ayındaki vefatından sonra ağabeyi Halife bin Zayid ülkenin başkanlığına getirilirken kendisi veliaht prens ilan edildi.

Dün vefat eden ağabeyinin 2014'te geçirdiği rahatsızlığın ardından beyniyle ilgili yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından dolayı Muhammed bin Zayid, BAE'yi fiili olarak yöneten kişi olarak biliniyordu.

Bin Zayid'in 4 erkek ve 5 kız olmak üzere 9 çocuğu bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi'den BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik - Son Dakika


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