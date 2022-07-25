Çin Devlet Başkanı Şi'den Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Murmu'ya tebrik - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi'den Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Murmu'ya tebrik

25.07.2022 12:37
Çin Devlet Başkanı Şi'den Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Murmu'ya tebrik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu'yu görevine başlaması vesilesiyle tebrik etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu'yu görevine başlaması vesilesiyle tebrik etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, Murmu'ya gönderdiği mesajında, komşu Çin ve Hindistan'ın ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı olmasının iki ülkenin ve halklarının çıkarına olduğunu, bölgede ve dünyada barışa, istikrara ve kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Çin-Hindistan ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade eden Şi, iki ülke arasında siyasi güvenin geliştirilmesi, pratik iş birliğinin arttırılması ve farklılıkların uygun şekilde ele alınarak ikili ilişkilerin uygun doğrultuda ilerletilmesi için Murmu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi'den Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Murmu'ya tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi'den Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Murmu'ya tebrik - Son Dakika
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