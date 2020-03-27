Çin Devlet Başkanı Şi'den Kovid-19'la mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uluslararası mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Ülkeler arasında güveni artırmak, birlik ve iş birliği içinde hareket etmek uluslararası toplum için zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, G20 ülkelerinin olağanüstü toplantısına telekonferansla katılan Devlet Başkanı Şi, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü "insanlığın ortak düşmanı" olarak niteleyen Şi, "Uluslarası toplum, ülkeler arasında iş birliğini kapsamlı şekilde artırıp daha büyük bir sinerji oluşturmalı ki insanlık Kovid-19'a karşı savaşını kazanabilsin." ifadesini kullandı.

Şi, konuşmasında, virüs konusunda ilaç ve aşı geliştirme çabaları, karantina ve sınır aşırı yayılmayı önleyecek tedbirler konusunda iş birliği ve bilgi paylaşımını geliştirmek üzere G20 ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde mekanizmalar kurulması gereğine işaret etti.

Ekonomik koordinasyon

Salgının dünya çapında ekonomiyi olumsuz etkilediğinin, yüzlerce milyon insanı evlerine hapsederek talebi ve üretimi daralttığının altını çizen Şi, ülkelerin makro ekonomik politikalarını eşgüdüm içinde belirleyerek dünya ekonomisinin durgunluğa girmesini önlemesi gerektiğini belirtti.

Küresel tedarik zincirlerinin korunmasının önemini vurgulayan Şi, "Bu amaçla Çin, dünya ekonomisindeki istikrarı sürdürmek üzere ilaç ham maddelerinin, ihtiyaç malzemelerinin ve diğer ürünlerin dünya pazarına arzını arttırarak sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de 55 yeni vaka görüldü

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de yurt içinde alınan karantina ve kontrol tedbirleriyle salgının büyük oranda kontrol altına alındığı görülüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 55 yeni vaka görülürken, 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vakalardan yalnızca 1 tanesi yurt içi kaynaklı olurken, diğer 54 vaka yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerden oluştu.

Ülkede bugüne kadar 81 bin 340 vaka görülürken, 3 bin 292 kişi hayatını kaybetti.