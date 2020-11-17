Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı

17.11.2020 17:41
Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hala zorlu bir sürecin olduğunu belirterek, uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hala zorlu bir sürecin olduğunu belirterek, uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde toplanan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) 12'nci Liderler Zirvesi'ne başkent Pekin'den video konferansla katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kovid-19'un insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu kaydeden Şi Cinping, salgından dolayı dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan (1929 krizi) bu yana en kötü resesyonu tecrübe ettiğini belirtti.

Şi, yıl içindeki salgınla mücadele uygulamalarının, virüsün yayılmasının engellenebilmesinin ancak insanların dayanışma halinde olması ve bilim temelli bir yaklaşımı takip etmesi durumunda mümkün olacağını gösterdiğini anlattı.

Kovid-19 ile mücadelede dünya genelinde bir zafere ulaşmak için hala zorlu bir sürecin olduğunu belirten Şi Cinping, "Önemli olan şey insanların hayatını ve sağlığını ilk sıraya koymamız. Uluslararası koordinasyonu ve mücadeleyi artırmak, Dünya Sağlık Örgütünün bu kapsamda hayati rolünü desteklemek önemli." ifadesini kullandı.

Şi, Çinli firmaların BRICS ülkelerinden Rusya ve Brezilya ile aşıların 3'üncü aşama klinik deneyleri konusunda çalışmalarının bulunduğunu belirterek, Güney Afrika ve Hindistan ile de iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

BRICS ülkeleriyle Kovid-19 aşısına yönelik ortak Ar-Ge, test ve fabrika inşası gibi konuları teşvik etmeyi arzu ettiklerini ifade eden Çin Devlet Başkanı Şi, "Virüsle mücadele savaşında farklılıklarımız ve ön yargılarımızın üstesinden birlik ve akılcılıkla gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmalıyız"

Bununla birlikte uluslararası alanda tek taraflı yaptırım ve zorbalık eylemlerinin de görüldüğüne işaret eden Şi, "Başkalarının içişlerine karışılmasına ve tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmalıyız." dedi.

"Açık dünya ekonomisini inşa etmek için sıkı durmalı ve ulusal güvenlik kavramının korumacı amaçlar için istismar edilmesine karşı çıkmalıyız." diyen Şi Cinping, uluslararası topluma, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nın uygulanmasını uluslararası iş birliğinin merkezine koymaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde 21-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan zirve, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Şi Cinping, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı
Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı         
17:45
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım         
17:21
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
16:27
Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı         
16:06
Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu kendisine kemerle vurması nedeniyle bıçaklamış Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu kendisine kemerle vurması nedeniyle bıçaklamış         
15:28
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis         
14:31
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei