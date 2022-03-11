Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon'u tebrik etti - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon'u tebrik etti

11.03.2022 19:45
Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon'u tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon Suk-yeol'e tebriklerini iletti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de devlet başkanlığına seçilen Yoon Suk-yeol'e tebriklerini iletti.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, Çin ve Güney Kore'nin yakın komşu ve önemli iş birliği ortakları olduğunu belirterek "Çin ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkiler hızla gelişerek iki ülke halkının hayatına, kalkınma ile refaha somut fayda sağladı, bölgesel istikrar ile dünya barışına olumlu katkı yaptı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Şi, "Çin, diplomatik ilişkilerin kurulmasının temelinde yatan ortak umudu ayakta tutmak üzere Kore Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'de 10 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol, oyların yüzde 48,59'unu alarak kazanmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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