Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştü

25.03.2022 17:34
Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı Şi, görüşmede Yoon'u göreve seçildiği için bir kez daha tebrik etti ve Çin ile Güney Kore'nin kalıcı dost ve komşu ülkeler ve ayrılmaz ortaklar olduğu mesajını verdi.

Olguların, Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülke ile halkın çıkarına olduğunu ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağladığını gösterdiğine dikkati çeken Şi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle ülkeler arasındaki dostluğun karşılıklı saygı ve siyasi güven temelinde istikrarlı ve uzun vadeli ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Şi, yeni dönemde uluslararası toplumun çok sayıda zorlukla karşı kaşıya olduğunun altını çizerek, Çin'in bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve düzgün işleyişinin sağlanması için Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

BM merkezli uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin korunmasının önemine de değinen Çin Devlet Başkanı, daha adil ve akılcı bir küresel yönetişim sisteminin inşasının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da ülkesini Çin ile karşılıklı güveni geliştirmek, halklar arasındaki dostluğu ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye yükseltmek için üst düzey temasları sürdürmek istediğini vurguladı.

Güney Kore'de 10 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı olan Yoon Suk-yeol, oyların yüzde 48,59'unu alarak seçimi kazanmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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