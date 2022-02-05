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Çin Devlet Başkanı Şi, Kış Olimpiyatları'na konuk olan devlet başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi, Kış Olimpiyatları'na konuk olan devlet başkanlarıyla buluştu

05.02.2022 17:00
Çin Devlet Başkanı Şi, Kış Olimpiyatları'na konuk olan devlet başkanlarıyla buluştu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2022 Kış Olimpiyatları açılış töreni için Pekin'i ziyaret eden liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2022 Kış Olimpiyatları açılış töreni için Pekin'i ziyaret eden liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı Şi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Şi, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile buluşmasında Çin-Mısır ilişkilerinde karşılıklı güvenin güçlendiğini ve pratik iş birliğinin olumlu sonuçlarının görüldüğünü belirtti.

İki ülke arasında salgınla mücadele alanında somut iş birliğinin sonuçlarının görülmeye başlandığını kaydeden Şi, iş birliğinin Çin'in Arap dünyası ve Afrika ile ortak geleceği paylaşan bir topluluk oluşturmasının önünü açmasını diledi.

Şi, Sırp mevkidaşı Vucic ile buluşmasında ise iki ülke arasındaki sıkı dostluğa vurgu yaparak Çin'in Sırbistan'a aşı üretimi, çok taraflı iş birliği ve Kuşak ve Yol projeleri konusundaki desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri liderleri ile de aynı gün bir araya gelen Şi, Çin'in bu ülkelerle iş birliğine, bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği önemin altını çizdi.

Şi, dün de olimpiyatların açılış töreni öncesinde Pekin'e gelen Rus mevkidaşı Putin ile görüşmüştü. Çin Devlet Başkanı, görüşmede dış müdahalelere ve bölgesel tehditlere karşı iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısını yinelemişti.

2022 Kış Olimpiyatları açılış töreni dün yapılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, açılış törenine 18 devlet başkanı ve kraliyet mensubu, 4 hükümet başkanı, 1 meclis başkanı ve 7 uluslararası örgüt başkanının katılacağı belirtilmişti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış, Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Kış Olimpiyatları'na konuk olan devlet başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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