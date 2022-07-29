Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

29.07.2022 19:44
Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmede, Çin'in Polonya'yı "Avrupa'da iş birliği için tercih ettiği ortak" olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasında yakın siyasi güveni geliştirmeyi ve kapsamlı stratejik iş birliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Şi, iki ülke arasında stratejik sinerjinin artırılması için Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında altyapı projelerinin ilerletilmesi, ekonomi, ticaret ve bağlantılılık konularında pratik iş birliğinin derinleştirilmesi, yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve diğer alanlarda yeni büyüme potansiyellerinin keşfedilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde Çin ile Avrupa arasındaki yük treni seferleri sayesinde Polonya'dan tarım ürünlerinin Çin'e ihraç edilmesi konusunda ciddi mesafe kaydedildiğine dikkati çeken Şi, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği (CEEC) kapsamında planlanan tarım ürünleri toptancı pazarının bir an önce hayata geçirilmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü - Son Dakika

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