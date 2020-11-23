Çin Devlet Başkanı Şi, QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması teklifinde bulundu - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi, QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması teklifinde bulundu

23.11.2020 11:15
Çin Devlet Başkanı Şi, QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması teklifinde bulundu, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası seyahatlerin eski seyrine dönebilmesi için QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası seyahatlerin eski seyrine dönebilmesi için QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması çağrısı yaptı.

BBC'nin haberine göre, Şi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aksayan uluslararası seyahatlerin kolaylaştırılmasına dair yeni bir öneride bulundu.

Şi, QR kod teknolojisine dayalı olarak oluşturulacak "küresel mekanizma" ile "nükleik asit test sonuçlarına dayalı sağlık sertifikalarının" doğrulanabileceği ve bu yolla seyahatlerin kolaylaşabileceğini söyledi.

Söz konusu mekanizmaya çok sayıda ülkenin dahil olabileceğine vurgu yapan Şi, "Politikaları ve standartları daha da uyumlu hale getirmemiz ve insanların düzenli seyahatini kolaylaştırmak için hızlı yollar oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şi'nin QR kod önerisinin ardından insan hakları savunucuları, kodların "daha geniş siyasi izleme ve ayrımcılık" için kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seyahatlerin yeniden açılması çoğu ülke için sorun olmaya devam ederken, Kovid-19 salgınının yayılım seyri yetkililerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını zorlaştırıyor.

Suudi Arabistan, Şi Cinping, G-20, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması teklifinde bulundu - Son Dakika


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