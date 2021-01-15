Çin Devlet Başkanı Şi, Starbucks'ın sahibinden ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi, Starbucks'ın sahibinden ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi

15.01.2021 10:51
Çin Devlet Başkanı Şi, Starbucks'ın sahibinden ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası kahve zinciri Starbucks'ın sahibi ve eski Üst Yöneticisi Howard Schultz'dan, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için desteğini istedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası kahve zinciri Starbucks'ın sahibi ve eski Üst Yöneticisi Howard Schultz'dan, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için desteğini istedi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Şi, Shultz'un kendisine yazdığı bir mektuba yanıt verdi.

Şi, mektubunda, Çin'in "her yönden ortalama refaha sahip bir toplum yaratmak hedefiyle uzun vadeli ve kararlı adımlar attığını" belirterek, bunun Starbucks ve diğer Amerikan şirketleri için yatırıma elverişli ortam sağladığını vurguladı.

Şi, Shultz ve şirketinin Çin ile ABD arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasında iyi ilişkilerin tesis edilmesi için çalışacağını umduğunu kaydetti.

Çin Devlet Başkanı'nın Shultz'a mektubunun, Pekin yönetiminin seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasının arifesinde, son dönemde gerilimlerin yaşandığı ABD ile ilişkilerin onarılması için iş dünyası figürlerinin desteğini istediği bir girişimin parçası olup olmadığı bilinmiyor.

Çin ile ABD ilişkileri, Başkan Donald Trump döneminde, gümrük tarifelerinin karşılıklı yükseltilmesiyle tetiklenen ticaret savaşı ve Washington yönetiminin Çin şirketlerine getirdiği yaptırımlar nedeniyle bozulmuştu.

Ticaret savaşı 245 bin istihdam kaybına yol açtı

ABD-Çin İş Konseyinin (USCBC), Oxford Economics ile hazırladığı rapora göre, iki ülke arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu.

Raporda, ticaret savaşının tırmanması halinde ABD ekonomisinde GSYH'nin gelecek 5 yıl içinde 1,6 trilyon dolar azalabileceği, 2022'de 732 bin ve 2025'te 320 bin kişilik iş kaybının yaşanabileceği belirtildi.

Cep telefonu üreticisi Xiaomi, "ordu bağlantılı şirketler" listesine alındı

ABD Savunma Bakanlığı, dün yayımladığı açıklamada, aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi ve uçak üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketini (Comac) "ordu bağlantılı şirketler" listesine aldı. Söz konusu tanımlama, ABD vatandaşlarının söz konusu şirketlere yatırım yapmasını engelliyor.

Daha önce New York Borsası, söz konusu tanımlama nedeniyle China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong şirketlerinin hisselerini 11 Ocak'tan itibaren liste dışı bırakmıştı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketini (CNOOC) "kara listeye" aldı. Söz konusu tanımlama ABD'li şirketlerin söz konusu şirketlere hükümetin onayı olmadan ihracat yapmasını ve teknoloji transfer etmesini yasaklıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Howard Schultz, Starbucks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Starbucks'ın sahibinden ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi - Son Dakika


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