Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki krizin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki krizin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı

18.03.2022 22:39
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki krizin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Bide'e, "(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Bide'e, "( Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Biden arasında bugün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Başkan Şi, çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şey olduğunu kaydetti.

Geçen kasım ayında yaptıkları ilk sanal toplantıdan bu yana uluslararası toplumda yeni önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şi, barış ve gelişmenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı.

Şi, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil." ifadesini kulandı.

Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını yineleyen Şi, "Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki önemli ekonomisi olarak ABD ve Çin, uluslararası sorumluluğun omuzlanması ve barış ve huzur için çalışılması gerektiğini vurguladı.

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Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: '(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli' Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: '(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli' Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı

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Kaynak: AA

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