Çin Devlet Başkanı Şi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach ile görüştü - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şubatta düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Pekin'e gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

IOC Başkanı Bach'ı başkentteki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde ağırlayan Şi, Çin'de "Küçük Yeni Yıl" olarak anılan 25 Ocak'ta, yeni yıl kutlamalarının başlamasına günler kala onu ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şi, Çin'in 6 yıl süren hazırlığın ardından belirlenen tarihte Kış Olimpiyatlarını düzenlemeye hazır olduğunu belirterek, düzenli, güvenli ve coşkulu bir organizasyonla dünyaya verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı.

Dünyanın Olimpiyat Hareketi'nin "hep birlikte" sloganına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şi, "Dünya ülkeleri, 190 ayrı küçük gemide değil, tek bir büyük gemide daha güzel bir geleceğe yelken açmalı. Bu yüzden "ortak gelecek için hep birlikte" sözünü Pekin 2022 Olimpiyatlarının resmi sloganı olarak belirledik." dedi.

IOC Başkanı Bach da Çinlilerin yeni yılını tebrik ederek, "Kaplan Yılı"nın herkese şans getirmesi dileğini iletti.

IOC'ye ve sporculara yönelik konukseverlikleri ve düşünceli düzenlemeleri için Çin'e teşekkür eden Bach, alınan sıkı tedbirlerin güvenli, düzenli ve başarılı bir organizasyonun yapılmasını sağlayacağına ve dünyanın her yerinden sporcuların Pekin'de olmaktan mutluluk duyacağına inandığını söyledi.

15 dalda 3 bin sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Salon buz müsabakaları Pekin'de, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları Pekin'e 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde, diğer kayak ve snowboard müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.