Çin Devlet Başkanı Xi'den, Çin Komünist Partisi'nin seçkin üyelerine 1 Temmuz madalyasıJinping: "Sosyalizme olan inançlarını, hayatlarının amacı... - Son Dakika

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, Çin Komünist Partisi'nin seçkin üyelerine 1 Temmuz madalyası

Jinping: "Sosyalizme olan inançlarını, hayatlarının amacı olarak görmelidir"

PEKİN - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen tören eşliğinde seçkin parti üyelerine 1 Temmuz madalyası takdim etmesinin ardından yaptığı tören konuşmasında, Marksizm'e bağlılık çağrısında bulunarak, "Tüm parti yoldaşları, Marksizm'e ve Çin özellikleri taşıyan sosyalizme olan inançlarını, hayatlarının amacı olarak görmelidir" dedi.

Çin, 1 Temmuz 1921 tarihinde kurulan Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, tören ve gösterilerle kutlamaya devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda yer alan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen 100. yıl dönümü kutlamalarında, partinin seçkin ve sadık üyelerine 1 Temmuz madalyası takdim ederek, üyelerine 100. yıl konuşması düzenledi. Madalya takdim edilen üyelere hitaben yaptığı konuşmada, Marksizm'e bağlılık çağrısında bulunan Xi Jinping, "Tüm parti yoldaşları, Marksizm'e ve Çin özellikleri taşıyan sosyalizme olan inançlarını, hayatlarının amacı olarak görmelidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Çin'in kültür, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve askeri güçte bölgesel ve uluslararası bir güç olarak asırlık rolünü geri almasına değinen Xi Jinping, parti üyelerinin Çin'in "büyük gençleşmesi" için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Xi Jinping, "Tam olarak kurulmuş modern bir sosyalist ulusa yeni yürüyüşte, 2. yüzyılın hedeflerine doğru ilerlemeye devam edin" dedi.

Üye sayısı ile neredeyse bir ülke

Göz alıcı kutlamaları ve törenleri ile kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlayan Çin Komünist Partisi, neredeyse birçok ülkenin nüfusundan fazla üye sayısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Parti'nin, güncel olarak yaklaşık 92 milyon üyeye sahip olduğu belirtilirken, bu sayı ise 1,4 milyar nüfusa sahip ülkenin yüzde 6'sından fazlasının Parti üyesi olduğu anlamına geliyor. Ülkede parti üyelerinin büyük çoğunluğunu hükümet yetkilileri ve devlet endüstrisinin liderleri oluştururken, bu da ABD ve diğer ülkelerdekinin aksine liderliğin, bir sosyal uyum kaynağı olduğunu göstermekte. Ayrıca özel sektörü serbest bırakan Komünist Parti, devlet tarafından işletilen şirketlere yönelik öncelikli politikaların yanı sıra siyasi iktidar üzerinde demirden bir hakimiyeti sürüyor.

Çin'in en güçlü hükümdarlarından

Parti Başkanı olarak 9 yıl boyunca görev yapan Xi Jinping, 1949 yılında iç savaş sırasında Çin'in eski Lideri Chiang Kai-shek'in milliyetçi destekçilerinin yenmesinin ardından Halk Cumhuriyeti'ni kuran Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü hükümdarı olarak biliniyor. Eski Çin Devlet Başkanı Mao gibi görev süresi sınırlamalarına bağlı kalmayan 68 yaşındaki Xi Jinping'in, önümüzdeki yıllarda da Devlet Başkanı olarak görevine devam etmesi bekleniyor. Ayrıca ülkede siyasi muhalefetleri bastıran ve yolsuzlukla mücadele kampanyalarını teşvik eden Xi Jinping, Güney Çin Denizi üzerindeki kontrolünü ele geçirmeye, Tayvan'ı Pekin'in kontrolünü kabul ettirmeye ve uluslararası ilişkilerde ABD etkisine meydan okumak adına Rusya'ya katılmaya çalışan ve giderek daha iddialı hale gelen bir dış politika geliştirmişti.