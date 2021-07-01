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Çin Devlet Başkanı Xi: "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız" - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi: "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız"

01.07.2021 10:02
Çin Devlet Başkanı Xi:

Çin'de ülkeyi 1949'dan bu yana yöneten Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü için başkent Pekin'de düzenlenen törende Devlet Başkanı Xi Jinping konuşma yaparak, "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız. Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.

Çin'de ülkeyi 1949'dan bu yana yöneten Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü için başkent Pekin'de düzenlenen törende Devlet Başkanı Xi Jinping konuşma yaparak, "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız. Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.4 milyar Çinlinin et ve kemikleriyle oluşturduğu çelikten seddin altında bulacak" dedi.

Çin'i 72 yıldır tek parti iktidarıyla yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümü başkent Pekin'de görkemli bir törenle kutlandı. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen ve yerel saatle sabah 08.00'de başlayan törene 70 binden fazla kişi katıldı. Törende kimsenin maske takmaması dikkat çekerken, Tiananmen Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki bayraklarla vatanseverlik temalı şarkılar söyledi. Kutlamalar sırasında aralarında J-20 savaş uçağı ve helikopterlerin de yer aldığı yaklaşık 80 hava aracının katıldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi.

Ülkenin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı törende, Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping konuşma yaptı. Xi Jinping'in ceket ve kravatlı diğer parti liderlerinin aksine 'Mao tarzı' ceket giymesi dikkat çekerken, Xi'nin konuşması yaklaşık 1 saat sürdü.

"ÇİN'İN DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN AŞAĞILANDIĞI DÖNEM ÇOKTAN SONA ERDİ"

Xi konuşmasında, Çin'in Afyon Savaşları ve sömürgecilik dönemlerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Çin Komünist Partisi'nin kuruluşu, modern zamanlarda Çin tarihini kökünden değiştiren epik bir hadisedir" dedi. Çin ulusunun yeniden şahlanışının Çin'in en büyük hayali olduğunu vurgulayan Xi, partinin kanlı savaşlarda Çin'i birleştirdiğini ifade etti. Çin'in dış güçler tarafından aşağılandığı dönemin çoktan sona erdiğini vurgulayan Xi, ülkenin ilk yüz yıllık hedefine ulaşarak 'görece müreffeh toplumun' inşasını kapsamlı olarak gerçekleştirdiğini ilan etti. Xi, ikinci yüz yıllık hedefin ise ülkenin kuruluşunun 100. yılı olan 2049'a dek Çin'in modern sosyalist bir ülke olarak inşası olduğunu belirtti.

"HİÇBİR ÜLKE BİZİ EZEMEZ"

Çin yönetiminin son dönemde insan hakları, Hong Kong ve zorla çalıştırma iddiaları gibi konularda başta ABD olmak üzere Batılı demokrasilerin hedefi haline gelmesine ilişkin sert ifadeler kullanan Çinli lider Xi, birçok defa farklı ülkelerin tarihte Çin'i ezme ve aşağılama girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Konuşmasında özellikle bir ülke ismi vermeyen Xi, Çin'in dışa açılmayı sürdüreceğini ve tecridi reddedeceğini, hegemonyaya direneceğini vurgulayarak, "Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız" dedi.

Çin'in hiçbir ülkeyi ezmeye çalışmadığını ve çalışmayacağını belirten Xi, "Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.4 milyar Çinlinin et ve kemikleriyle oluşturduğu çelikten seddin altında bulacak" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN GELİŞMESİ İÇİN TEK YOL SOSYALİZM"

Ülkesinin kaydettiği ekonomik gelişmeden övgüyle söz eden Xi, "Parti ve Çin halkı, tüm dünyaya reform ve dışa açılmayı izlemenin Çin'i bugünkü durumuna getiren hayati bir adım olduğunu gösterdi" sözlerini kaydetti. Xi, dışa açılma siyasetinin ülkeyi dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumuna yükselttiğini belirtti.

Sosyalizmin Çin'in gelişmesi için tek yol olduğunu ifade eden Xi, Çin'e özgü sosyalizm yolunu izlemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Xi, bilim ve teknolojide kendi kendine yeterliliğin inşasının devam edeceğini ve Çin'in başarısının Komünist Parti'ye bağlı olduğunu dile getiren Xi, "Partinin sıkı liderliğini korumalıyız" dedi.

"PARTİNİN ORDU ÜZERİNDEKİ MUTLAK LİDERLİĞİ SÜRMELİ"

Pekin yönetiminin Mart ayında savunma harcamalarının yüzde 6.8 artırarak 210 milyar dolara çıkarmasına da değinen Xi, Çin'in savunma harcamalarının ulusal güvenliğin sağlanması için modernize edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Xi, partinin ordu üzerinde mutlak liderliği bulunması gerektiğinin ve partiye siyasi bağlılığın sağlanması için gerekli tedbirlerin de alınacağını ifade etti.

Xi Jinping, Hong Kong'da "Bir Ülke İki Sistem" olarak anılan yönetim modelinin de korunacağını belirterek, Tayvan sorununun çözülmesinin ve ülkenin "yeniden birleşmesinin" ÇKP'nin sarsılmaz bir taahhüdü olduğunu söyledi.

Öte yandan Tayvan'ı Çin topraklarının bir parçası olarak gören Pekin yönetimi, "yeniden birleşme" ifadesiyle adanın yeniden Çin anakarası ile birleşmesine işaret ediyor.

ÇKP, 72 YILDIR ÜLKEYİ TEK PARTİ İKTİDARIYLA YÖNETİYOR

1921 yılında Şanghay'da kurulan Çin Komünist Partisi, iç savaş sonrası milliyetçi Kuomintang'ın elinden yönetimi alarak 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmuştu. 1960'lı yılların sonunda başlayan Kültür Devrimi gibi iç çalkantıların yanı sıra, komünist bloğun 1990'da çökmesi gibi zorlukları aşarak iktidarını sürdüren ÇKP, 72 yıldır ülkeyi tek parti iktidarıyla yönetiyor. Son verilere göre, partinin 95 milyon 148 bin üyesi bulunuyor.

(Cenk Özkömür/İHA)

Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız
Çin Devlet Başkanı Xi: Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Komünist, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi: 'Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız' - Son Dakika


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