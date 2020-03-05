Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi

6 saat önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Nisan ayında Japonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Nisan ayında Japonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde yayılma gösteren korona virüsü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Japonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyareti sekteye uğrattı. Hazırlıkları aylardır süren ve Japonya kamuoyu tarafından heyecanla beklenen resmi ziyaretin ertelendiği duyuruldu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, bugün yaptığı açıklamada Japonya ve Çin'in korona virüsü salgını ile ilgili gelişmeler nedeniyle, Nisan başında gerçekleşmesi beklenen resmi ziyareti erteleme konusunda mutabık kaldığını söyledi. Her iki ülkenin de salgınla mücadeleye öncelik verme konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Suga, ziyaretin ertelenmesinin Japonya-Çin ilişkilerini etkilemeyeceğinin de altını çizdi.


Önemli ziyaret


Japonya'yı 10 yıldan fazla bir sürenin ardından resmi konuk olarak ziyaret edecek ilk Çin Devlet Başkanı olması beklenen Xi'nin ziyaretinin, Japonya-Çin ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacağı öngörülüyordu. İmparator Naruhito ile görüşmesi ve Başbakan Shinzo Abe ile bir zirve gerçekleştirmesi planlanan Xi'nin ertelenen ziyaretinin sonbaharda yapılabileceği belirtiliyor.


Devlet konuğu olarak Japonya'yı son olarak Mayıs 2008'de Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ziyaret etmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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