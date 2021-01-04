Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: "Arjantin ile daha yakın ortaklık yapmak içi hazırız" - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: "Arjantin ile daha yakın ortaklık yapmak içi hazırız"

04.01.2021 16:49
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Arjantin ile daha yakın ortaklık yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Arjantin ile daha yakın ortaklık yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile karşılıklı olarak mektuplaştı. Jinping, gönderdiği mektupta Çin ve Arjantin arasında kapsamlı ve stratejik ortaklığın devam etmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi. Jinping, Arjantin ile işbirliğini teşvik ederek, Çin ve Arjantin halklarının ortak bir gelecek kurmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Fernandez'in göreve gelmesinin ardından sık sık telefonla görüştüklerini ve mektuplaştıklarını ifade eden Jinping, Fernandez ile farklı konularda aynı fikirde olduklarını vurguladı. Jinping, korona virüs salgını ile mücadelenin yanı sıra pek çok alanda işbirliği yaparak ikili ilişkilerin güçlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Korona virüs salgınının bütün ülkeler için ciddi bir sınav olduğunu dile getiren Jinping, iki ülkenin salgınla mücadelede işbirliğinde olduklarını sözlerine ekledi.

Arjantin ile korona virüs aşısının araştırılması, geliştirilmesi ve halkın aşılaması konularında işbirliğini güçlendirmeye her zaman hazır olduklarını açıklayan Jinping, Arjantin'in korona virüse karşı verdiği mücadelesinde daha fazla destek ve yardım sağlamaya devam edeceklerini söyledi. - PEKİN

Koronavirüs, Xi Jinping, Şi Cinping, Arjantin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: 'Arjantin ile daha yakın ortaklık yapmak içi hazırız' - Son Dakika


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