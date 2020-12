Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den yeni yıl konuşmasında Covid-19 vurgusu - Son Dakika

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2020 yılının son saatlerinde yaptığı yeni yıl konuşmasında, "Salgına boyun eğmedik ve tek yürek, ortak adım şeklinde bir mücadele destanı yazdık" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni yıl nedeniyle ulusa seslendi. Konuşmasına halkı selamlayarak başlayan Jinping, "2020 yılı son derece sıra dışı bir yıl. Aniden meydana gelen Covid-19 salgınına karşı biz, halkı ve insan hayatını en üstte tutarak insanoğlunun ulu sevgisini gösteri, salgına boyun eğmedik ve tek yürek, ortak adım şeklinde bir mücadele destanı yazdık. Adalette ısrarlı olanlar, yalnız hissetmez, hepimiz bir aileyiz. Yüzyılın ardından asıl gayemiz artık daha sağlamdır" diye konuştu.

Xi Jinping, "Salgına karşı çetin mücadele yapıldığı günlerde, mücadelenin ön cephesine gidenlerin büyük cesaretini, görev başından bir an bile ayrılmayanların zorluklara boyun eğmeme kararlılığını, tehlikeleri birlikte göğüsleyenlerin sorumluluğunu, başkaları için kendisini feda edenlerin fedakarlığını ve birbirlerine yardım edenlerin duygusal anlarını görmek mümkündü. Hemşirelerden, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) askerlerine kadar, bilim ve teknoloji personelinden mahalle idari görevlilerine kadar, gönüllülerden işçilere kadar, genciyle yaşlısıyla sayısız vatandaşımız, misyonlarını yerine getirmek için kendi canlarını bile feda ederek içten sevgi gösterip vatandaşları korudu, böylece damla damla gücünü, halkın hayatını koruyan dev ve sağlam bir kalkana dönüştürdü" dedi.

"Asla geri dönüp bakmayanların cesareti, elden ele yardım aktaranların içtenliği, her biri sevgi dolu duygusal sahneler, salgınla mücadelenin ulu ruhunu yansıttı" diyen Xi Jinping, "Büyüklük sıradanlıktan gelir, kahraman ise halktan gelir. Herkes, harika iş yaptı. Salgına yakalanan her hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Her bir kahramana saygı sunuyorum. Bu kadar ulu bir vatan ve kahraman halktan onur duyuyorum, Çin milletinin hiç şaşmadan ilerleme ruhundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in salgın etkilerinin üstesinden gelerek, salgını önleme ve kontrol ile ekonomik ve toplumsal gelişme arasında eş güdüm sağlayarak dev başarılar kaydettiğini belirten Xi Jinping, "Ekonomik ve toplumsal gelişmeye ilişkin 13. Beş Yıllık Plan'ın uygulanması başarıyla tamamlandı, 14. Beş Yıllık Planı'nın yol haritası kapsamlı şekilde çizildi. Yeni gelişme düzeninin inşası giderek hızlanıyor, nitelikli gelişme ise derinlemesine hayata geçiriliyor. Çin, dünyanın başlıca ekonomileri arasında negatif büyümeden pozitif büyümeye dönen ilk ülke olurken, Çin'in 2020 yılındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) 100 trilyon Yuan üstüne çıkacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Çin'in tahıl üretiminde art arda 17 yıldır bol mahsul elde edildiğini ifade eden Xi Jinping, "Tianwen-1 adlı Mars keşif aracı, Chang'e-5 adlı Ay keşif aracı ve Fendouzhe adlı insanlı denizaltısı gibi bilimsel denemelerde atılım niteliğinde ilerleme kaydedildi. Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşası, verimli şekilde ilerletiliyor. Öte yandan ciddi sel felaketleriyle mücadele ettik, gerek asker, gerek halk, tehlikelerle zorluklara boyun eğmedi, tek yürek ve ortak adımla can ve mal kayıplarını en aza indirdik. Ben 13 eyalette yaptığım incelemelerde, tüm vatandaşlarımızın salgınla mücadele tedbirlerini dikkatli ve kapsamlı şekilde uygulamalarına, hiç gecikmeden yeniden işbaşı ve üretim yapmalarına, inovasyonu var güçle geliştirmelerine, böylece ülke genelinde zaman kaybetmeden canla başla çalışma ve dinamizm dolu görkemli bir manzaraya şahitlik ettim" dedi.

"MEVCUT YOKSULLUK STANDARDINA UYAN 100 MİLYON NÜFUS TÜMÜYLE YOKSULLUKTAN KURTULDU"

2020 yılında Çin orta halli refah toplumunun kapsamlı şekilde oluşturulmasında tarihi başarılar kaydettiklerini vurgulayan Devlet Başkanı Xi Jinping, "Yoksullukla mücadelede nihai zafer kazandık. Bu kapsamda yoksulluğa genel savaş açtık, yoksulluğun en zor halkasını yendik. Geçen 8 yıl içinde Çin'de mevcut yoksulluk standardına uyan 100 milyon nüfus tümüyle yoksulluktan kurtuldu. 832 yoksul ilçe, tümüyle 'yoksulluk şapkasını' çıkardı. Köylü vatandaşlarımızın zorlukların üstesinden gelme ruhu, köy kalkınmasına yardım eden idari görevlilerin fedakarlığı, sıkça gözlerimin önüne seriliyor. Köy kalkınması yönünde görkemli tablo oluşturmak için çalışmalarımızı hiç gevşetmemeli, hiç şaşmadan var gücümüzle çaba harcamalıyız, böylece ortak refah hedefine kavuşmak için sağlam adımlar atmalıyız" diye konuştu.

"REFORM VE DIŞA AÇILMA HİKAYESİNİN DEVAMINI YAZACAĞIZ"

Xi Jinping, "Bu yıl Shenzhen gibi özel ekonomik bölgelerinin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü ve Shanghai'de Pudong bölgesinin geliştirilmesi ve dışa açılmasının 30'uncu yıl dönümünü görkemli törenlerle kutladık. Çin'in güney sahil kentinde ve Huangpu Nehri'nin kıyılarında gezdiğinizde, nice duygusal anları yaşıyorsunuz. Pilot uygulama yapanlar şimdi örnek ve öncü role dönüştü, inovasyon arayışı yapanlar şimdi inovasyona öncülük edenlere dönüştü. Reform ve dışa açılmayı mümkün kıldık, bundan sonra daha büyük cesaretle reformu derinleştireceğiz, dışa açılmayı genişleteceğiz, böylece reform ve dışa açılma hikayesinin devamını yazacağız" ifadelerini kullandı.

"Adalette ısrarlı olanlar, yalnız hissetmez, hepimiz bir aileyiz" diyen Xi Jinping, "Geçen yılın çetin sınamalarından geçtikten sonra insanoğlunun kader ortaklığının önemini daha iyi kavradık. Uluslararası arenada yeni ve eski dostlarla birçok kez telefon görüşmesi yaptım, video konferans yoluyla düzenlenen birçok toplantıya katıldım. Dostlarımla en çok bahsettiğim konu, dayanışma ve iş birliği içinde salgınla ortaklaşa mücadele etmekti. Salgını önleme ve kontrol etme, uzun ve zorlu bir süreçtir. Tüm dünya ülkelerinin halkları el ele, omuz omuza vererek salgının getirdiği etkileri mümkün olduğu kadar gidermeli ve daha güzel bir yerküre yuvasını inşa etmek için ortak çaba harcamalı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz 'çifte yüzyılın' tarihi kavşağında, modern bir sosyalist ülke olmak için yepyeni bir yola girmek üzereyiz. Yolumuz uzun ve zor, hedefe ulaşmak için var güçle çaba harcamaktan başka çaremiz yok. Biz nice zorlukların üstesinden geldik, önümüzdeki günlerde de büyük cesaret göstererek yolumuza hiç şaşmadan devam edeceğiz, başarı üstüne başarı yakalayarak daha parlak bir geleceği kucaklayacağız. Tam bu an, yol fenerleri yeni aydınlanıyor, bütün aile mensupları bir araya geliyor. Yeni yılın dağlar ve nehirlerimize daha çok güzellik, vatanımıza refah, halkımıza ise sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Herkese huzur, mutluluk, başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim."

-İHA-