Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile Görüşmek İstiyor"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile Görüşmek İstiyor"

54 dakika önce

– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile Görüşmek İstiyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye istekli olduğunu söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile Görüşmek İstiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]