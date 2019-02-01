Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile Görüşmek İstiyor"
54 dakika önce
– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum