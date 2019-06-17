Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore'ye gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore'ye gidiyor

27 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Perşembe günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore'ye gidiyor, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Perşembe günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi. Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Perşembe günü Kuzey Kore'ye resmi ziyaret düzenleyeceği ifade edildi. Çin lideri Xi, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelecek. Çin devlet medyasından yapılan açıklamada, Kuzey Kore ve Çin ilişkilerinin 70. yıldönümünde gerçekleştirilecek görüşmede, iki liderin Kore yarımadasındaki son durumu değerlendireceği belirtildi. Ziyaret, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin çıkmaza girdiği şeklinde yorumlandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Çin'de Kuzey Kore lideri Kim ile 4 kez bir araya gelmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Xi Jinping, Şi Cinping, Kuzey Kore, Kore
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:07:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore'ye gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]