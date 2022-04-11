Çin Devlet Başkanı Xi: "Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz" - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Devlet Başkanı Xi: "Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz"

11.04.2022 12:27
Çin Devlet Başkanı Xi: "Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaretinde, "Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaretinde, "Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Hainan eyaletindeki Sanya kentinde incelemelerde bulundu. Jinping, bölgede tohumculukta inovasyona, denizcilik bilimi ve teknolojisinin gelişimine ilişkin bilgi almak için Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Jinping, tohumun ülkenin gıda güvenliğinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, "Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz" dedi.

Tohum kaynağı, tohumculuk bilimi ve teknolojisinin stratejik önemi olduğuna değinen Jinping, "pirincin babası" Yuan Longping gibi bilim insanlarının çalışma ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Çin'deki önemli bir mahsul tohum yetiştirme üssü olan Hainan, her kış ve ilkbaharda ülkenin dört bir yanından binlerce bilim insanı ve teknisyenin tohum yetiştirmek ve üretmek için uğrak noktası oluyor. 2021 yılının Mayıs ayında kurulan Yazhou Tohum Laboratuvarı, kamusal bir bilimsel araştırma platformu olarak tohumculuk inovasyonundaki kritik tekniklere dayanarak ülkedeki tohum güvenliğini güvence altına alıp tohumculuğun yüksek nitelikli gelişimine katkı sağlıyor.

"HAİNAN'I GÜÇLÜ BİR DENİZCİLİK EYALETİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Jinping, aynı gün Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nde de incelemede bulundu. Denizcilik inşasına büyük önem veren Devlet Başkanı Xi, denizcilik bilimi ve teknolojisi, derin deniz bilimi ve teknolojisi ve "akıllı denizcilik" inşasının geliştirilmesiyle Hainan'ın güçlü bir denizcilik eyaleti haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkenin deniz alanının üçte ikisinde yargı yetkisini elinde tutan Hainan eyaleti, derin deniz sondajı ve derin deniz geliştirme gibi teknolojilerin geliştirilmesi açısından benzersiz koşullara sahip. Sanya Denizbilim Enstitüsü, Güney Çin Denizi'nde dünyada en büyük boyutlu bölgesel deniz gözleme sistemini oluşturarak Güney Çin Denizi deniz verileri merkezinin inşasına öncülük etti. Enstitü, ülkedeki deniz güvenliği, kaynağın geliştirilmesi, afetin önlenmesi ve azaltılması ve deniz ekonomisi gibi alanlarda önemli rol oynuyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE'DE ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 DEVLET KATKILI AYÇİÇEĞİ TOHUMU ÇANAKKALE'DE ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 DEVLET KATKILI AYÇİÇEĞİ TOHUMU KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, ELİNDEKİ PARA DOLU POŞETİ ALARAK KAÇTI KUYUMCUDA ALTIN BOZDURAN KİŞİYİ TAKİP EDİP, ELİNDEKİ PARA DOLU POŞETİ ALARAK KAÇTI

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Xi: 'Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz' - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden şahsın organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki coşkulu sahur etkinliğine yönelik eleştirilere AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi: Birileri bizden rahatsız oluyor
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Xi: "Sadece tohumu kendi elimize alarak gıda güvenliğini sağlayabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement