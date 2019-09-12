Son Dakika Haberleri: Çin devlet başkanına mektup: Uygur rektörü Taşpolat Tiyip'i idam etmeyin
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Çin devlet başkanına mektup: Uygur rektörü Taşpolat Tiyip'i idam etmeyin

25 dakika önce

Uluslararası Af Örgütü'nden Çin liderine mektup: Uygur rektörü idam etmeyin

Çin devlet başkanına mektup: Uygur rektörü Taşpolat Tiyip'i idam etmeyin, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), 2017'den bu yana tutuklu olan Doğu Türkistan'daki Sincan Üniversitesi eski Rektörü Taşpolat Tiyip'in idam edilmesinden endişe edildiğini ve idamın infazının derhal durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.


Amnesty International, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e açık bir mektup yazarak dünyaca tanınmış Uygur akademisyen Tiyip'in idamını engellemesi ve koşulsuz salıvermesi için devreye girmesini istedi.

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Şi Cinping, Af Örgütü, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:15 
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