Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak

04.06.2022 14:24
Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Şebeke Kurumu, Çin'in Kovid-19 salgını karşısında ekonomik büyümesine destek olmak için 2022 yılında elektrik şebekesi projelerine, rekor bir meblağ olan 500 milyar yuanın (yaklaşık 74,5 milyar ABD doları) üzerinde yatırım yapacağını söyledi.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Şebeke Kurumu, Çin'in Kovid-19 salgını karşısında ekonomik büyümesine destek olmak için 2022 yılında elektrik şebekesi projelerine, rekor bir meblağ olan 500 milyar yuanın (yaklaşık 74,5 milyar ABD doları) üzerinde yatırım yapacağını söyledi. Şirket, bu para girişinin sektöre tüm kaynaklardan toplam 1 trilyon yuanın üzerinde yatırım çekmesini beklediğini belirtti. Şirket, mümkün olduğunca erken bir tarihte ultra-yüksek voltajlı elektrik iletim projelerinin yapımına başlayacağını ve 500 kilovatın altında kilit öneme sahip elektrik şebekesi projelerinin yapımına da start verileceğini söyledi.

Şirkete göre, kilit önemdeki elektrik şebekelerinde inşaat faaliyetinin artması, elektrik şebekesinin yüksek kalitede geliştirilmesine katkı sağlayacak ve gerek üretime, gerekse satışa dönük sektörlerin faaliyet ve üretimlerine geri dönmelerini sağlayacak. Çin Devlet Şebeke Kurumu, 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020) ülkenin elektrik şebekesine toplam 2,38 trilyon yuan yatırım yaptı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak - Son Dakika

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