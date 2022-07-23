Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı - Son Dakika
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Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı

23.07.2022 12:21
Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin para birimi renminbi (RMB) ya da diğer adıyla yuanın dünyanın önde gelen para birimleriyle karşılaştırıldığında yükselen ABD doları karşısında değeri açısından bu yıl şimdiye...

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin para birimi renminbi (RMB) ya da diğer adıyla yuanın dünyanın önde gelen para birimleriyle karşılaştırıldığında yükselen ABD doları karşısında değeri açısından bu yıl şimdiye kadar istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Çin Devlet Kambiyo İdaresi Sözcüsü Wang Chunying, "RMB değişim kuru endeksinin çok taraflı döviz kurları açısından yüzde 0,1 değer kazanması, RMB'nin para sepeti karşısında istikrarını koruduğuna işaret ediyor" dedi. Amerikan doları endeksi 21 Temmuz'a kadar yüzde 11'in üzerinde yükseldi. Euro, sterlin ve yen bu dönemde dolar karşısında yüzde 10 ila 17 arasında değer kaybederken, yuanın dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,8 oldu. Bu yılın ilk yarısında Çinli işletmelerin döviz kuru risklerini yönetmek için vadeli işlemler ile opsiyonlar gibi türevleri kullandığını ve toplam hacmin yıllık yüzde 29 artışla 750 milyar ABD dolarının üzerine çıktığını kaydeden Wang, bunun Çin piyasa kuruluşları arasında döviz kuru riskinden korunma konusundaki farkındalığın arttığını ve RMB kurundaki dalgalanmalara uyum sağlama yeteneklerini gösterdiğini ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Kambiyo İdaresi: Çin Yuanı, Yükselen ABD Doları Karşısında Diğerlerine Kıyasla Daha İstikrarlı - Son Dakika
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