Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Baş Sekreteri Lee'nin istifasını onayladı - Son Dakika
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Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Baş Sekreteri Lee'nin istifasını onayladı

08.04.2022 10:26
Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Baş Sekreteri Lee'nin istifasını onayladı

Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Sekreteri John Lee Ka-chiu'nun istifasını onayladı.

Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Sekreteri John Lee Ka-chiu'nun istifasını onayladı.

Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, Baş Yönetici Carrie Lam tarafından iletilen istifanın kabul edildiği bildirildi.

İstifanın kabulüyle, Lee'nin 8 Mayıs'taki baş yönetici seçimine adaylığının önü açıldı.

Lee, istifasını Devlet Konseyi'ne iletilmek üzere 6 Nisan'da Baş Yöneticisi Carrie Lam'a sunmuş, istifanın kabul edilmesi halinde baş yöneticiliğe aday olacağını açıklamıştı.

Yerel basındaki haberlere göre karar, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından geldi.

Carrie Lam, hafta başında, gelecek seçimlerde ikinci dönem aday olmayacağını açıklamıştı.

Hong Kong'da 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylık süreci 3 Nisan'da başladı. Adaylar, 14 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Lee, ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında

Carrie Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir siyasetçi olarak bilinen Lee, yerel hükümette en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Carrie Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.

Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile demokrasi yanlısı muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.

Lee ve Carrie Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, John Lee, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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