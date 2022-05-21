Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı - Son Dakika
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Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı

21.05.2022 10:05
Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yöneticiliğe seçilen John Lee Ka-chiu'yu göreve resmen atadı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yöneticiliğe seçilen John Lee Ka-chiu'yu göreve resmen atadı.

Başbakan Li Kıçiang başkanlığında yapılan toplantıda, tek aday olarak baş yöneticilik seçimini kazanan Lee'nin atamasına onay verildi.

Hong Kong'da daha önce İç Güvenlik Sekreterliği ve Baş Sekreterlik görevlerinde bulunan polis kökenli Lee, 8 Mayıs'ta yapılan seçimi, baş yöneticiyi seçmeye yetkili Seçim Komitesi üyelerinin kullandığı 1424 geçerli oyun 1416'sını alarak kazanmıştı.

Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komite'nin, büyük bölümü Çin yanlısı üyelerinden 786'sının desteğiyle aday olmuştu.

Baş Yönetici Carrie Lam'ın süresinin dolacağı 1 Temmuz'da görevi devralacak Lee, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı - Son Dakika


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