Çin Devlet Konseyi Üyesi Çok Uluslu Şirketlerle Kazan-kazan İşbirliğine Vurgu Yaptı

QİNGDAO, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in bir şekilde üst düzeyde dışa açılmayı kararlılıkla genişleteceğini, çok uluslu şirketlerle kazan-kazan işbirliğini derinleştireceğini ve açık dünya ekonomisinin inşasına katkıda bulunacağını söyledi.Wang, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan kıyı kenti Qingdao'daki üçüncü Qingdao Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nin açılış törenine hitap ederken, Çin'in pazara erişimini daha da genişleteceğini, adil rekabeti teşvik edeceğini, ticaret ve yatırımı kolaylaştıracağını ve pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamını geliştireceğini söyledi.

Çin'in daha da genişleyen açılımına, gelişen iş ortamına ve fırsatlarına vurgu yapan Wang, dünyanın her yerinden şirketleri ülkeye yatırım yapmaya, pazarını keşfetmeye, eşit şartlar altında rekabet etmeye ve kalkınmanın faydalarını paylaşmaya davet etti. Wang ayrıca, yurtiçinde ve yurtdışındaki karmaşık durumlara rağmen, Çin ekonomisinin uzun vadeli sağlam temellerinin değişmediğini ve Çin'in salgın kontrolünü ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı etkin bir şekilde koordine edeceğini söyledi.