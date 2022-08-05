Çin ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Biraraya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Biraraya Geldi

05.08.2022 13:23
Çin ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Biraraya Geldi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, istikrarsızlık, belirsizlik ve endişenin keskin bir artış gösterdiği mevcut uluslararası ortam karşısında, büyük ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'na uymada, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemede ve çok...

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, istikrarsızlık, belirsizlik ve endişenin keskin bir artış gösterdiği mevcut uluslararası ortam karşısında, büyük ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'na uymada, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemede ve çok taraflılığı savunmada ve uygulamada liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Doğu Asya işbirliği üzerine düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelen Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasında işbirliğini teşvik etme sözü verdi. Wang, Çin ve Türkiye'nin yakından iç içe geçmiş çıkarlara ve benzer konumlara sahip yükselen ekonomilerin temsilcileri olduğunu söyledi. Wang, Çin'in, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, karşılıklı güven ve işbirliğini geliştirmek, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasında birbirini desteklemek, kalkınma stratejilerinin sinerjisini derinleştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, istikrarsızlık, belirsizlik ve endişenin keskin bir artış gösterdiği mevcut uluslararası ortam karşısında, büyük ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'na uymada, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemede ve çok taraflılığı savunmada ve uygulamada liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Wang, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam tersini yaptığını, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açıkça meydan okuduğunu ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrarı bozduğunu kaydetti. ABD'nin tehlikeli ve çılgınca eylemlerinin uluslararası toplum tarafından kınandığını kaydeden Wang, Çin'in tüm taraflarla birlikte ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarı koruyan uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara uymayı istediğini söyledi. Cavuşoğlu ise ülkesinin sadece Taiwan meselesinde değil Xinjiang ile ilgili meselelerde de tek Çin siyasetine sıkı bir şekilde uyduğunu söyledi ve Türk tarafının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Xinjiang'ı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ve bir Türk heyetinin Xinjiang'ı ziyaretine ilişkin olarak Çin ile temasların sürmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin çok taraflılığı desteklediği ve tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ukrayna krizinin küresel ekonomik toparlanma üzerinde yarattığı zorlukların ortasında Türkiye'nin Çin ile dayanışmasını güçlendirmek ve gıda güvenliği ve diğer zorlu durumların üstesinden birlikte gelmek istediğini sözlerine ekledi. Çavuşoğlu, Türk tarafının Orta Koridor Girişimi ile Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki derin sinerjiye büyük önem verdiğini ve daha dengeli bir ikili ekonomik ve ticari ilişki için gayret göstermeyi umduğunu, daha fazla Çinli işletmenin yatırım yapmak ve iş yapmak için Türkiye'yi seçmesinden memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasında daha sık doğrudan uçuş düzenlenmesini istediğini kaydetti. Wang, Çin tarafının Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne aracılık etmedeki aktif rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Ukrayna krizine yumuşatıcı bir çözüm bulmada yapıcı bir rol oynamasını desteklediğini söyledi. Bu yıl Çin'in en çok ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere 30.000 tonun üzerinde acil insani gıda yardımı sağlamak için zorlukların üstesinden geldiğini söyleyen Wang, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında küresel gıda güvenliği konusunda bir işbirliği girişimi öneren Çin'in, küresel gıda güvenliği sorunlarıyla mücadelede yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi. Xinjiang meselesinin Çin'in iç işlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Wang, Çin'in Xinjiang ile ilgili konularda her zaman açık ve şeffaf bir tavır sergilediğini ve Türk heyetinin gelişini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Punom Pen, Kamboçya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Biraraya Geldi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Biraraya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement