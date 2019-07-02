Çin devlet televizyonu: Erdoğan, 'Sincanlılar refah içinde mutlu' dedi
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Çin devlet televizyonu, Pekin'de Şi Cinping ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sincanlılar mutlu” dediğine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:07
Çin devlet televizyonu, ülkenin devlet başkanı Şi Cinping
ile Pekin
'de bir araya gelen Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Sincanlılar refah içinde mutlu" dediğine yer verdi. Çin, Uygur
Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların zorla eğitim kamplarına gönderildikleri iddialarıyla uluslararası kamuoyunun ve dünya siyasetçilerinin tepkisini toplamıştı.
Türkiye, özerk bölgedeki Müslümanlarla ilgili kaygılarını sıklıkla dile getirirken, Çin medyasında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin "olumlu" geçtiğine yer verildi.
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