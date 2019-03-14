Çin Devleti, Bankalardan Küçük Firmalara Finansal Destek Sağlamalarını İstedi

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu (CBIRC) yaptığı açıklamada, bankaların küçük şirketlere yönelik kredi hedeflerine ulaşmaları ve borç verme oranlarını makul seviyede tutmaları için çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Komisyon devlete ait büyük ticari bankaların, 2019'da küçük şirketlere yönelik kredilerini yüzde 30'dan daha fazla arttıracaklarını söyledi. Komisyon ayrıca devlet bankalarının ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla küçük işletmelere verilen kredilerde daha hızlı büyümeyi hedeflemeleri yönündeki talebini yineledi.

Çin Merkez Bankası Başkanı, Pazar günü yaptığı açıklamada, küçük firmalara verilen kredilerin faiz oranlarının yüksek risk primleri nedeniyle göreli olarak hala yüksek olduğunu ve ülkenin bu sorunu çözmek için faiz oranı reformlarını hızlandıracağını belirtmişti.

Komisyonun açıklamasına göre; ticari bankalar ayrıca özel finansal tahvil ihraç etmeye teşvik edilecek ve bu ikrazdan elde edilen gelirin küçük ve mikro firmalara verilen kredilerde kullanılması sağlanacak.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu ayrıca, risklerin yönetilebilir olması durumunda sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin küçük firmalar için kredi artırıcı destek sağlamalarının da teşvik edileceğini belirtti. Bunun yanında Sigorta şirketleri, küçük şirketlere daha fazla destek sağlamaları için krediye dayalı menkul kıymetleştirme ürünleri de dâhil olmak üzere finansal ürünlere yatırım yapmaya teşvik edilecek.