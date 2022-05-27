Çin Dilini ve Kültürünü Öğrenmek Türk Gençleri Arasında Moda Oldu

ANKARA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'i "ikinci anavatanı" olarak gören genç öğretmen Müberra Batuhan, giderek daha fazla öğrencinin Çin'de yüksek öğrenim fırsatları aradığı Türkiye'de Çin dilini ve kültürünü gençlere tanıtmak için çalışıyor. Ankara'da yaşayan Batuhan, Çin'in kuzeybatısındaki tarihi Xi'an kentinde dört yılı aşkın bir süre okuduğu bir üniversiteden Çin dili ve edebiyatı diploması aldı. Batuhan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Farklı üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında beş yıldır Mandarin dersleri veriyorum" dedi. Batuhan, "Benim işim sadece Çince öğretmek değil, aynı zamanda öğrencilerimin kendilerini tamamen Çin kültürüne vermeleri için onlara geniş çaplı bir yaklaşım kazandırmak" diye konuştu.

Öğretmen Müberra Batuhan, Ankara'da öğrencilerine Çince öğretiyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Türkiye ve Çin, geçtiğimiz yıllarda her alanda işbirliğini pekiştirirken, iki ülke halkları arasındaki alışveriş de geliştirildi. Batuhan, "Türkiye'de Çince'ye olan ilginin artmasında Çin ekonomisinin artan etkisinin büyük rol oynadığını düşünüyorum. Günümüzde insanlar İngilizce bilmenin kariyer fırsatları için yeterli olmadığını düşünüyorlar, bu yüzden bir avantaj sağlayan Çince'ye yöneliyorlar" dedi. Ankara'da bir üniversitede hukuk okuyan, Batuhan'ın en iyi öğrencilerinden Ekin Pekşen, ticaret ve denizcilik konularında uzmanlaşmış bir avukat olmayı hedefliyor. Pekşen, mezun olduktan sonra, yabancılara sunulan çeşitli iş fırsatlarından yararlanabileceği Çin'de çalışabilmeyi hayal ediyor.

Ankara'da Çince öğrenen ve gelecekte Çin'de çalışmayı planlayan 19 yaşındaki hukuk öğrencisi Ekin Pekşen, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Pekşen, "Çince öğrenme amaçlarımdan biri eninde sonunda kesinlikle oraya gitmek" dedi. Pekşen'in Çin sevgisi, Çin dizilerini izlemesi ve Çin müziği dinlemesiyle başladı. Pekşen, bu kültürün "geniş bir spektruma" sahip olduğunu, bunun da Batı merkezli öğreniminde eksik kalan bir şey olduğunu düşünüyor. Her yıl 100.000'den fazla Türk öğrenci daha iyi bir eğitim almak için yurtdışında eğitim almayı tercih ediyor. Hem Batuhan hem de Pekşen, Çin'in sunduğu daha büyük fırsatlar nedeniyle trendin bu ülkeye yöneldiğini söyledi.

Ankara'da Çince öğrenen ve gelecekte Çin'de çalışmayı planlayan 19 yaşındaki hukuk öğrencisi Ekin Pekşen, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Batuhan, "Çin'e yüksek öğrenim için gittiğim 2015 yılına kıyasla bugün, Çin'e yüksek lisans ve lisansüstü eğitim için gelen Türk öğrencilerin sayısında önemli bir artış var" diye konuştu. Batuhan, "Her Türk öğrenciye Çin'de yüksek öğrenim yapmasını kesinlikle tavsiye ederim" diye ekledi.