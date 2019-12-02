Son Dakika Haberleri: Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?
Son Dakika Dünya Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?

6 saat önce

Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, ABD'yi geride bırakarak birinci sıraya oturdu

Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak birinci sıraya oturdu. Türkiye en fazla dış temsilciliği olan altıncı ülke konumunda.



Bir önceki çalışmada listenin başında yer alan ABD 273 temsilcilikle bu sene ikinci sıraya geriledi. Fransa 267 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldı,

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:58 
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