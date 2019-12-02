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Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?
6 saat önce
Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, ABD'yi geride bırakarak birinci sıraya oturdu
Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak birinci sıraya oturdu. Türkiye en fazla dış temsilciliği olan altıncı ülke konumunda.
Bir önceki çalışmada listenin başında yer alan ABD 273 temsilcilikle bu sene ikinci sıraya geriledi. Fransa 267 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldı,
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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