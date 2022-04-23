Çin, Dış Ticareti Desteklemek İçin İhracat Vergi İadelerini Artıracak - Son Dakika
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Çin, Dış Ticareti Desteklemek İçin İhracat Vergi İadelerini Artıracak

23.04.2022 15:01
Çin, Dış Ticareti Desteklemek İçin İhracat Vergi İadelerini Artıracak

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi ve diğer hükümet organları tarafından ortaklaşa yayınlanan bir genelgeye göre, dış ticaret kuruluşlarına daha güçlü destek sağlamak için ihracat vergi iadelerinden daha fazla yararlanılacak.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi ve diğer hükümet organları tarafından ortaklaşa yayınlanan bir genelgeye göre, dış ticaret kuruluşlarına daha güçlü destek sağlamak için ihracat vergi iadelerinden daha fazla yararlanılacak. Genelge, ihracat vergi iadesi politikalarını iyileştirmeye ve uygulamadaki prosedürleri kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin ana hatlarını sunuyor. Genelgeye göre, ihracat kredi sigortası ve ihracat vergi iadesi politikaları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve ticaret firmalarına yönelik indirim politikalarını iyileştirmek için çaba sarf edilecek.

Ülkede, ihracat vergi iadesi prosedürlerini daha da kolaylaştırmak için veri paylaşımını artırma ve gümrük, vergi ve diğer departmanlar arasındaki bağlantıları düzene koyma çabaları hızlandırılacak. Nitelikli e-ticaret işletmelerini aktif olarak ihracat vergi iadesi talep etmeye teşvik ederek sınır ötesi şirketleri desteklemek için de çaba sarf edileceği belirtildi. Bu ayın başlarında düzenlenen Devlet Konseyi yürütme toplantısında, dış ticaretin gelişimini desteklemek için ihracat vergi iadelerinin artırılmasına karar verildi. Daha iyi kredi siciline sahip şirketler, daha fazla gümrükleme ve vergi iadesi kolaylığından yararlanacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Nisan, İhracat, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Dış Ticareti Desteklemek İçin İhracat Vergi İadelerini Artıracak - Son Dakika


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