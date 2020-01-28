Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü - Son Dakika Dünya

Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü

6 saat önce

Almanya'da Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi. Hastanın Çin'in en büyük şehri Şangay'dan gelen bir iş arkadaşıyla görüştüğü ve virüsü bu yolla kaptığı öğrenildi.

Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü, System.String[]

Almanya'da, Çin'in dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi.


Pazartesi günü Bavyera eyaletinin Starnberg bölgesinde koronavirüs taşıyan bir kişinin tespit edilmesiyle birlikte ülkede görülen koronavirüs vakası sayısı ikiye yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:31 
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