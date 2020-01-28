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Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs vakası Almanya'da görüldü
6 saat önce
Almanya'da Çin dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi. Hastanın Çin'in en büyük şehri Şangay'dan gelen bir iş arkadaşıyla görüştüğü ve virüsü bu yolla kaptığı öğrenildi.
Almanya'da, Çin'in dışında insandan insana bulaşan ilk koronavirüs (2019-nCoV) vakasının görüldüğü belirtildi.
Pazartesi günü Bavyera eyaletinin Starnberg bölgesinde koronavirüs taşıyan bir kişinin tespit edilmesiyle birlikte ülkede görülen koronavirüs vakası sayısı ikiye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:31
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