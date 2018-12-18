Son Dakika Haberleri: Çin Dışişleri: AB ile Kapsamlı İşbirliğini Genişletilecek

Çin Dışişleri: AB ile Kapsamlı İşbirliğini Genişletilecek

2 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin hükümetinin, AB ile kapsamlı işbirliğini derinleştirip genişletmeye ve ikili ilişkilerde daha büyük ilerlemeler kaydedilmesini hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri: AB ile Kapsamlı İşbirliğini Genişletilecek, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin hükümetinin, AB ile kapsamlı işbirliğini derinleştirip genişletmeye ve ikili ilişkilerde daha büyük ilerlemeler kaydedilmesini hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Radyosu'nun haberine göre, Hua Chunying günlük olağan basın toplantısında, Çin hükümetinin 2003 ve 2014'ün ardından üçüncü kez AB politikası raporu yayınladığını söyledi ve söz konusu raporun Çin'in yeni dönemde AB'ye yönelik politika hedeflerini ortaya koyduğunu ekledi.

Sözcü Chunying, raporda Çin ile AB arasında birçok alanı kapsyan diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli tedbirler belirlendiğini belirtti.

Çin'in AB'nin bölgesel ve uluslararası konularda oynadığı role ve yarattığı etkilere büyük önem verdiğine işaret eden Chunying, AB ile ilişkileri geliştirmenin her zaman Çin'in dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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