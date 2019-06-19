Son Dakika Haberleri: Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli
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Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli

1 saat önce

– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir paydada buluşacağına inandıklarını belirtti.

Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli, System.String[]
– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir  paydada buluşacağına inandıklarını belirtti.
Sözcü, ileride imzalanacak olan anlaşmanın iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in G20 zirvesinde gerçekleşecek olan buluşmasında görüşülecek konuların sorulması üzerine sözcü, başkanların "ne isterlerse onu" konuşacaklarını söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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