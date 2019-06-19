Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli
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– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir paydada buluşacağına inandıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir paydada buluşacağına inandıklarını belirtti. Sözcü
, ileride imzalanacak olan anlaşmanın iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump
ve Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in G20 zirvesinde gerçekleşecek olan buluşmasında görüşülecek konuların sorulması üzerine sözcü, başkanların "ne isterlerse onu" konuşacaklarını söyledi.
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